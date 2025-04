2025 NFL Draft: Complete listing of every single draft pick

Round 4

103. Tennessee Titans - Chimere Dike, WR, Florida

104. Jacksonville Jaguars - Bhayshul Tuten, RB, Virginia Tech

105. New York Giants - Cam Skattebo, RB, Arizona State

106. New England Patriots - Craig Woogson, S, California

107. Jacksonville Jaguars - Jack Kiser, LB, Notre Dame

108. Las Vegas Raiders - Dont'e Thornton Jr, WR, Tennessee

109. Buffalo Bills - Deone Walker, DT, Kentucky

110. New York Jets - Arian Smith, WR, Georgia

111. Philadelphia Eagles - Ty Robinson, DT, Nebraska

112. New Orleans Saints - Danny Stutsman, LB, Oklahoma

113. San Francisco 49ers - CJ West, DT, Indiana

114. Carolina Panthers - Trevor Etienne, RB, Georgia

115. Arizona Cardinals - Cody Simon, LB, Ohio State

116. Houston Texans - Woody Marks, RB, USC

117. Los Angeles Rams - Jarquez Hunter, RB, Auburn

118. Atlanta Falcons - Billy Bowman Jr, S, Oklahoma

119. Cincinnati Bengals - Barrett Carter, LB, Clemson

120. Tennessee Titans - Gunnar Helm, TE, Texas

121. Tampa Bay Buccaneers - David Walker, EDGE, Central Arkansas

122. Carolina Panthers - Lathan Ransom, S, Ohio State

123. Pittsburgh Steelers - Jack Sawyer, EDGE, Ohio State

124. Green Bay Packers - Barryn Sorrell, EDGE, Texas

125. Los Angeles Chargers - Kyle Kennard, EDGE, South Carolina

126. Cleveland Browns Dylan Sampson, RB, Tennessee

127. Indianapolis Colts - Jalen Travis, OT, Iowa State

128. Washington Commanders - Jaylin Lane, WR, Virginia Tech

129. Baltimore Ravens - Teddye Buchanan, LB, California

130. New York Jets - Malachi Moore, S, Alabama

131. New Orleans Saints - Quincy Riley, CB, Louisville

132. Chicago Bears - Ruber Hyppolite II, LB, Maryland

133. Kansas City Chiefs - Jalen Royals, WR, Utah State

134. Denver Broncos - Que Robinson, EDGE, Alabama

135. Las Vegas Raiders - Tonka Hemingway, DT, South Carolina

136. Tennessee Titans - Elic Ayomanor, WR, Stanford

137. New England Patriots - Joshua Farmer, DT, Florida State

138. San Francisco 49ers - Jordan Watkins, WR, Mississippi

