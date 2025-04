2025 NFL Draft: Complete listing of every single draft pick

Round 3

65. New York Giants - Darius Alexander, DT, Toledo

66. Kansas City Chiefs - Ashton Gillotte, EDGE, Louisville

67. Cleveland Browns - Harold Fannin Jr, TE, Bowling Green

68. Las Vegas Raiders - Darien Porter, CB, Iowa State

69. New England Patriots - Kyle Williams, WR, Washington State

70. Detroit Lions - Isaac TeSlaa, WR, Arkansas

71. New Orleans Saints - Vernon Broughton, DT, Texas

72. Buffalo Bills - Landon Jackson, EDGE, Arkansas

73. New York Jets - Azareye'h Thomas, CB, Florida State

74. Denver Broncos - Pat Bryant, WR, Illinois

75. San Francisco 49ers - Nick Martin, LB, Oklahoma State

76. Shavon Revel Jr, CB, East Carolina

77. Carolina Panthers - Princely Umanmielen, EDGE, Ole Miss

78. Arizona Cardinals - Jordan Burch, EDGE, Oregon

79. Houston Texans - Jaylin Noel, WR, Iowa State

80. Indianapolis Colts - Justin Walley, CB, Minnesota

81. Cincinnati Bengals - Dylan Fairchild, OG, Georgia

82. Kevin Winston JR, S, Penn State

83. Pittsburgh Steelers - Kaleb Johnson, RB, Iowa

84. Tampa Bay Buccaneers - Jacon Parrish, CB, Kansas State

85. Kansas City Chiefs - Nohl Williams, CB, California

86. Los Angeles Chargers - Jamaree Caldwell, DT, Oregon

87. Green Bay Packers - Savion Williams, WR, TCU

88. Jacksonville Jagaurs - Caleb Ransaw, CB, Tulane

89. Jacksonville Jaguars - Wyatt Milum, OG, West Virginia

90. Los Angeles Rams - Josaiah Stewart, EDGE, Michigan

91. Baltimore Ravens - Emery Jones Jr, OT, LSU

92. Seattle Seahawks - Jalen Milroe, QB, Alabama

93. New Orleans Saints - Jonas Sanker, S, Virginia

94. Cleveland Browns - Dillon Gabriel, QB, Oregon

95. New England Patriots - Jared Wilson, OC, Georgia

96. Atlanta Falcons - Xavier Watts, S, Notre Dame

97. Houston Texans - Jaylin Smith, CB, USC

98. Las Vegas Raiders - Caleb Rogers, OL, Texas Tech

99. Las Vegas Raiders - Charles Grant, OT, William & Mary

100. San Francisco 49ers - Upton Stout, CB, Western Kentucky

101. Denver Broncos - Sai'vion Jones, EDGE, LSU

102. Minnesota Vikings - Tai Felton, WR, Maryland

Let's get into Round 4 now!