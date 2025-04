2025 NFL Mock Draft: 7-round mock has quarterbacks falling, surprise in Top 10

Round 4

103. Tennessee Titans: Tory Horton, WR, Colorado State

104. Cleveland Browns: Tai Felton, WR, Maryland

105. New York Giants: Anthony Belton, OT, North Carolina State

106. New England Patriots: DJ Giddens, RB, Kansas State

107. Jacksonville Jaguars: Sebastian Castro, SAF, Iowa

108. Las Vegas Raiders: Emery Jones Jr., OT, LSU

109. Buffalo Bills: Zy Alexander, CB, LSU

110. New York Jets: Ty Robinson, DT, Nebraska

111. Carolina Panthers: Cobee Bryant, CB, Kansas

112. New Orleans Saints: Hollin Pierce, OT, Rutgers

113. San Francisco 49ers: CJ West, DT, Indiana

114. Carolina Panthers: Jordan Phillips, DT, Maryland

115. Arizona Cardinals: Isaiah Bond, WR, Texas

116. Miami Dolphins: Will Howard, QB, Ohio State

117. Indianapolis Colts: Jared Ivey, EDGE, Ole Miss

118. Atlanta Falcons: Terrance Ferguson, TE, Oregon

119. Cincinnati Bengals: Quincy Riley, CB, Louisville

120. Tennessee Titans: Smael Mondon, LB, Georgia

121. Tampa Bay Buccaneers: Billy Bowman Jr., SAF, Oklahoma

122. Denver Broncos: Tez Johnson, WR, Oregon

123. Pittsburgh Steelers: Quinn Ewers, QB, Texas

124. Green Bay Packers: Ashton Gillotte, EDGE, Louisville

125. Los Angeles Chargers: Damien Martinez, RB, Miami

126. Jacksonville Jaguars: Gunnar Helm, TE, Texas

127. Los Angeles Rams: Logan Brown, OT, Kansas

128. Washington Commanders: Zah Frazier, CB, UTSA

129. Baltimore Ravens: Mello Dotson, CB, Kansas

130. Detroit Lions: Pat Bryant, WR, Illinois

131. New Orleans Saints: Sai’vion Jones, EDGE, LSU

132. Buffalo Bills: Pooh Paul, LB, Ole Miss

133. Kansas City Chiefs: David Walker, EDGE, Central Arkansas

134. Philadelphia Eagles: Danny Stutsman, LB, Oklahoma

135. Miami Dolphins: Jackson Slater, IOL, Sacramento State

136. Baltimore Ravens: Jeffery Bassa, LB, Oregon

137. Seattle Seahawks: Tommi Hill, CB, Nebraska

138. San Francisco 49ers: Miles Frazier, IOL, LSU

Round 5

139. Minnesota Vikings: Jamaree Caldwell, DT, Oregon

140. Carolina Panthers: Bhayshul Tuten, RB, Virginia Tech

141. Tennessee Titans: Jonas Sanker, SAF, Virginia

142. Jacksonville Jaguars: Nick Nash, WR, San Jose State

143. Las Vegas Raiders: Jamon Dumas-Johnson, LB, Kentucky

144. New England Patriots: Mitchell Evans, TE, Notre Dame

145. New York Jets: Jaylen Reed, SAF, Penn State

146. Carolina Panthers: Elijah Roberts, DT, SMU

147. San Francisco 49ers: Antwaun Powell-Ryland, EDGE, Virginia Tech

148. Chicago Bears: Oronde Gadsden II, TE, Syracuse

149. Dallas Cowboys: Jalen Rivers, OT, Miami

150. Miami Dolphins: Aeneas Peebles, DT, Virginia Tech

151. Indianapolis Colts: LeQuint Allen, RB, Syracuse

152. Arizona Cardinals: Jabbar Muhammad, CB, Oregon

153. Cincinnati Bengals: Jalen Travis, OT, Iowa State

154. New York Giants: Chimere Dike, WR, Florida

155. Miami Dolphins: Ricky White III, WR, UNLV

156. Pittsburgh Steelers: Ajani Cornelius, OT, Oregon

157. Tampa Bay Buccaneers: Luka Kandra, IOL, Cincinnati

158. Los Angeles Chargers: Tyler Baron, EDGE, Miami

159. Green Bay Packers: BJ Adams, CB, UCF

160. San Francisco 49ers: Jay Higgins, LB, Iowa

161. Philadelphia Eagles: Malachi Moore, SAF, Alabama

162. New York Jets: Connor Colby, IOL, Iowa

163. Carolina Panthers: Dillon Gabriel, QB, Oregon

164. Philadelphia Eagles: JJ Pegues, DT, Ole Miss

165. Philadelphia Eagles: Donte Thornton Jr., WR, Tennessee

166. Houston Texans: Vernon Broughton, DT, Texas

167. Tennessee Titans: Eli Cox, IOL, Kentucky

168. Philadelphia Eagles: Seth McLaughlin, IOL, Ohio State

169. Buffalo Bills: Caleb Ransaw, SAF, Tulane

170. Buffalo Bills: Chase Lundt, OT, UConn

171. New England Patriots: Brashard Smith, RB/WR, SMU

172. Seattle Seahawks: Howard Cross III, DT, Notre Dame

173. Buffalo Bills: Tyler Batty, EDGE, BYU

174. Dallas Cowboys: Kobe King, LB, Penn State

175. Seattle Seahawks: Jake Briningstool, TE, Clemson

176. Baltimore Ravens: Carson Vinson, OT, Alabama A&M

Round 6

177. Buffalo Bills: Caleb Rogers, IOL, Texas Tech

178. Tennessee Titans: Jah Joyner, EDGE, Minnesota

179. Cleveland Browns: Luke Lachey, TE, Iowa

180. Las Vegas Raiders: Kyle McCord, QB, Syracuse

181. Los Angeles Chargers: Clay Webb, IOL, Jacksonville State

182. Jacksonville Jaguars: Trevor Etienne, RB, Georgia

183. Baltimore Ravens: RJ Mickens, SAF, Clemson

184. New Orleans Saints: Andrew Armstrong, WR, Arkansas

185. Pittsburgh Steelers: Jake Majors, IOL, Texas

186. New York Jets: Kaimon Rucker, EDGE, North Carolina

187. Minnesota Vikings: Riley Leonard, QB, Notre Dame

188. Tennessee Titans: Isas Waxter, CB, Villanova

189. Indianapolis Colts: O’Donnell Fortune, CB, South Carolina

190. Los Angeles Rams: Thomas Fidone II, TE, Nebraska

191. Denver Broncos: Jackson Hawes, TE, Georgia Tech

192. Cleveland Browns: Jordan James, RB, Oregon

193. Cincinnati Bengals: Thor Griffith, DT, Louisville

194. Jacksonville Jaguars: Que Robinson, EDGE, Alabama

195. Los Angeles Rams: Ollie Gordon II, RB, Oklahoma State

196. Detroit Lions: Robert Longerbeam, CB, Rutgers

197. Denver Broncos: Jack Kiser, LB, Notre Dame

198. Green Bay Packers: Dan Jackson, SAF, Georgia

199. Los Angeles Chargers: Ahmed Hassanein, DT, Boise State

200. Cleveland Browns: Tim Smith, DT, Alabama

201. Los Angeles Rams: Chandler Martin, LB, Memphis

202. Los Angeles Rams: KeAndre Lambert-Smith, WR, Auburn

203. Baltimore Ravens: Isaac TeSlaa, WR, Arkansas

204. Dallas Cowboys: Jack Nelson, OT, Wisconsin

205. Washington Commanders: Woody Marks, RB, USC

206. Buffalo Bills: Barryn Sorell, EDGE, Texas

207. New York Jets: Upton Stout, CB, Western Kentucky

208. Denver Broncos: Ty Hamilton, DT, Ohio State

209. Los Angeles Chargers: Kyle Monangai, RB, Rutgers

210. Baltimore Ravens: Eugene Asante, LB, Auburn

211. Dallas Cowboys: Jordan Hancock, SAF, Ohio State

212. Baltimore Ravens: Mac McWilliams, CB/SAF, UCF

213. Las Vegas Raiders: Kaden Prather, WR, Maryland

214. Los Angeles Chargers: Jordan Watkins, WR, Ole Miss

215. Las Vegas Raiders: Joshua Gray, IOL, Oregon State

216. Cleveland Browns: Cody Lingenberg, LB, Minnesota

Round 7

217. Dallas Cowboys: Arian Smith, WR, Georgia

218. Atlanta Falcons: Cam Jackson, DT, Florida

219. New York Giants: Nazir Stackhouse, DT, Georgia

220. New England Patriots: Gerad Christian-Lichtenhan, OT, Oregon State

221. Jacksonville Jaguars: Tonka Hemingway, DT, South Carolina

222. Las Vegas Raiders: Ja’Quinden Jackson, RB, Arkansas

223. Seattle Seahawks: Kain Medrano, LB, UCLA

224. Miami Dolphins: Willie Lampkin, IOL, North Carolina

225. Arizona Cardinals: Myles Hinton, OT, Michigan

226. Kansas City Chiefs: Theo Wease, WR, Missouri

227. San Francisco 49ers: Caden Prieskorn, TE, Ole Miss

228. Detroit Lions: Craig Woodson, SAF, Cal

229. Pittsburgh Steelers: Bru McCoy, WR, Tennessee

230. Carolina Panthers: Justin Walley, CB, Minnesota

231. Miami Dolphins: Jimmy Horn Jr., WR, Colorado

232. Indianapolis Colts: Da’Quan Felton, WR, Virginia Tech

233. Chicago Bears: Alijah Huzzie, CB, North Carolina

234. Seattle Seahawks: Rylie Mills, DT, Notre Dame

235. Tampa Bay Buccaneers: Raheim Sanders, RB, South Carolina

236. Houston Texans: Marcus Yarns, RB, Delaware

237. Green Bay Packers: RJ Oben, EDGE, Notre Dame

238. New England Patriots: Efton Chism III, WR, Eastern Washington

239. Dallas Cowboys: Nick Martin, LB, Oklahoma State

240. Chicago Bears: Cody Simon, LB, Ohio State

241. Houston Texans: Garrett Dellinger, IOL, LSU

242. Atlanta Falcons: Cam Miller, QB, North Dakota State

243. Baltimore Ravens: Jacory Croskey-Merritt, RB, Arizona

244. Detroit Lions: Fadil Diggs, EDGE, Syracuse

245. Washington Commanders: Bilhal Kone, CB, Western Michigan

246. New York Giants: Brandon Crenshaw-Dickson, OT, Florida

247. Dallas Cowboys: Yahya Black, DT, Iowa

248. New Orleans Saints: John Williams, OT, Cincinnati

249. San Francisco 49ers: Kurtis Rourke, QB, Indiana

250. Green Bay Packers: JaCorey Brooks, WR, Louisville

251. Kansas City Chiefs: Drew Kendall, IOL, Boston College

252. San Francisco 49ers: Roc Taylor, WR, Memphis

253. Miami Dolphins: Teddye Buchanan, LB, Cal

254. New Orleans Saints: Zeek Biggers, DT, Georgia Tech

255. Cleveland Browns: Dean Clark, SAF, Fresno State

256. Los Angeles Chargers: Dante Trader Jr, SAF, Maryland

257. Kansas City Chiefs: Rivaldo Fairweather, TE, Auburn