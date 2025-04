2025 NFL Mock Draft: Predicting Rounds 4-7 after dramatic Day 2 picks

Round 5 Predictions

139. Minnesota Vikings - Jaylen Reed, S, Penn State

140. Carolina Panthers - Dont'e Thornton, WR, Tennessee

141. Tennessee Titans - Jackson Slater, OG, Sacramento State

142. Minnesota Vikings - Chase Lundt, OT, UConn

143. Miami Dolphins - Jack Sawyer, EDGE, Ohio State

144. New England Patriots - Danny Stutsman, LB, Oklahoma

145. New York Jets - Quinn Ewers, QB, Texas

146. New England Patriots - Ordonde Gadsden II, TE, Syracuse

147. San Francisco 49ers - RJ Mickens, S, Clemson

148. Chicago Bears - Jalen Travis, OT, Iowa State

149. Dallas Cowboys - Teddye Buchanan, LB, California

150. Miami Dolphins - Malachi Moore, S, Alabama

151. Indianapolis Colts - Quincy Riley, CB, Louisville

152. Arizona Cardinals - Ajani Cornelius, OT, Oregon

153. Cincinnati Bengals - JJ Pegues, DT, Ole Miss

154. New York Giants - Dylan Sampson, RB, Tennessee

155. Miami Dolphins - Fadil Diggs, EDGE, Syracuse

156. Pittsburgh Steelers - Garrett Dellinger, OG, LSU

157. Tampa Bay Buccaneers - Rylie Mills, DT, Notre Dame

158. Los Angeles Chargers - Devin Neal, RB, Kansas

159. Green Bay Packers - Korie Black, CB, Oklahoma State

160. San Francisco 49ers - Riley Leonard, QB, Notre Dame

161. Philadelphia Eagles - Que Robinson, EDGE, Alabama

162. New York Jets - Bryce Cabeldue, OG, Kansas

163. Carolina Panthers - Seth McLaughlin, OC, Ohio State

164. Kansas City Chiefs - Thomas Fidone, TE, Nebraska

165. Philadelphia Eagles - Tommi Hill, CB, Nebraska

166. Cleveland Browns - Craig Woodson, S, California

167. Tennessee Titans - Cody Simon, LB, Ohio State

168. Philadelphia Eagles - Jalen Rivers, OT, Miami (FL)

169. Buffalo Bills - Antwaun Powell-Ryland, EDGE, Virginia Tech

170. Buffalo Bills - Jaylin Lane, WR, Virginia Tech

171. New England Patriots - Kyle Monangai, RB, Rutgers

172. Seattle Seahawks - Elijah Roberts, DT, SMU

173. Buffalo Bills - Jake Briningstool, TE, Clemson

174. Dallas Cowboys - Jonah Monheim, OC, USC

175. Seattle Seahawks - Joshua Gray, OG, Oregon State

176. Nick Nash, WR, San Jose State

Let's get into our Round 6 NFL mock draft predictions.