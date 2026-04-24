2026 NFL Mock Draft, Day 2: Complete 2nd and 3rd-round predictions

2026 NFL Mock Draft: Complete 3rd-round predictions
65. Arizona Cardinals: Travis Burke, OT, Memphis
66. Buffalo Bills (from Titans): Derrick Moore, EDGE, Michigan
67. Las Vegas Raiders: Elijah Sarratt, WR, Indiana
68. Philadelphia Eagles (from Jets): Caleb Tiernan, OT, Northwestern
69. Tennessee Titans (from Giants): Mike Washington Jr., RB, Arkansas
70. Cleveland Browns: Kyle Louis, SAF/LB, Pittsburgh
71. Washington Commanders: Ted Hurst, WR, Georgia State
72. Cincinnati Bengals: Keionte Scott, DB, Miami
73. New Orleans Saints: Keith Abney II, CB, Arizona State
74. Cleveland Browns (from Chiefs): Romello Height, EDGE, Texas Tech
75. Miami Dolphins: Chris Brazzell, WR, Tennessee
76. Pittsburgh Steelers (from Cowboys): Logan Jones, OL, Iowa
77. Tampa Bay Buccaneers: De'Zhaun Stribling, WR, Ole Miss
78. Indianapolis Colts: Josiah Trotter, LB, Missouri
79. Atlanta Falcons: Gracen Halton, DL, Oklahoma
80. Baltimore Ravens: Jake Slaughter, C, Florida
81. Jacksonville Jaguars (from Lions): Bud Clark, SAF, TCU
82. Minnesota Vikings: Davison Igbinosun, CB, Ohio State
83. Carolina Panthers: Zachariah Branch, WR, Georgia
84. Green Bay Packers: Jaishawn Barham, LB/EDGE, Michigan
85. Pittsburgh Steelers: Garrett Nussmeier, QB, LSU
86. Los Angeles Chargers: Tyler Onyedim, DL, Texas A&M
87. Miami Dolphins (from Eagles): Jalon Kilgore, SAF, South Carolina
88. Jacksonville Jaguars: Oscar Delp, TE, Georgia
89. Chicago Bears: Malachi Fields, WR, Notre Dame
90. San Francisco 49ers (from Dolphins): Deion Burks, WR, Oklahoma
91. Houston Texans (from Bills): Keyshaun Elliott, LB, Arizona State
92. Dallas Cowboys (from 49ers): Malik Muhammad, CB, Texas
93. Los Angeles Rams: Skyler Bell, WR, UConn
94. Miami Dolphins (from Broncos): Jalen Farmer, OL, Kentucky
95. New England Patriots: Sam Roush, TE, Stanford
96. Seattle Seahawks: Tacario Davis, CB, Washington
97. Minnesota Vikings: Bryce Lance, WR, North Dakota State
98. Philadelphia Eagles: Zakee Wheatley, SAF, Penn State
99. Pittsburgh Steelers: Joshua Josephs, EDGE, Tennessee
100. Jacksonville Jaguars: Emmett Johnson, RB, Nebraska
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations