2026 NFL Mock Draft: Full 7-round mock draft predictions with two big trades

2026 NFL Mock Draft: Complete 4th-round predictions
101. Tennessee Titans: Julian Neal, CB, Arkansas
102. Las Vegas Raiders: Chris McClellan, DL, Missouri
103. New York Jets: Ted Hurst, WR, Georgia State
104. Arizona Cardinals: Joshua Josephs, EDGE, Tennessee
105. New York Giants: Dametrious Crownover, OT, Texas A&M
106. Houston Texans (from Commanders): Sam Roush, TE, Stanford
107. Cleveland Browns: Kamari Ramsey, SAF, USC
108. Denver Broncos (from Saints): Harold Perkins, LB, LSU
109. Arizona Cardinals (from Chiefs): Deion Burks, WR, Oklahoma
110. Cincinnati Bengals: Connor Lew, OL, Auburn
111. Denver Broncos (from Dolphins): Kaytron Allen, RB, Penn State
112. Dallas Cowboys: Genesis Smith, SAF, Arizona
113. Indianapolis Colts: Deontae Lawson, LB, Alabama
114. Philadelphia Eagles (from Falcons): Bryce Lance, WR, North Dakota State
115. Baltimore Ravens: Sam Hecht, OL, Kansas State
116. Tampa Bay Buccaneers: Devin Moore, CB, Florida
117. Las Vegas Raiders (from Vikings through Jaguars): Jude Bowry, OL, Boston College
118. Detroit Lions: Nick Singleton, RB, Penn State
119. Carolina Panthers: Skyler Bell, WR, UConn
120. Green Bay Packers: Kaleb Proctor, DL, SE Louisiana
121. Pittsburgh Steelers: LT Overton, EDGE, Alabama
122. Atlanta Falcons (from Eagles): Will Lee III, CB, Texas A&M
123. Los Angeles Chargers: Tacario Davis, CB, Washington
124. Jacksonville Jaguars: Emmett Johnson, RB, Nebraska
125. New England Patriots (from Bears through Chiefs): Bryce Boettcher, LB, Oregon
126. Buffalo Bills: Max Llewellyn, EDGE, Iowa
127. San Francisco 49ers: Dontay Corleone, DL, Cincinnati
128. Detroit Lions (from Texans): Zxavian Harris, DL, Ole Miss
129. Chicago Bears (from Rams): Ja’Kobi Lane, WR, USC
130. Miami Dolphins (from Broncos): Anthony Lucas, EDGE, USC
131. New England Patriots: Brian Parker, OL, Duke
132. New Orleans Saints (from Seahawks): VJ Payne, SAF, Kansas State
133. San Francisco 49ers: Rayshaun Benny, DL, Michigan
134. Las Vegas Raiders: Ephesians Prysock, CB, Washington
135. Pittsburgh Steelers: Trey Zuhn III, OL, Texas A&M
136. New Orleans Saints: Taurean York, LB, Texas A&M
137. Philadelphia Eagles: Eli Raridon, TE, Notre Dame
138. San Francisco 49ers: Michael Trigg, TE, Baylor
139. San Francisco 49ers: Beau Stephens, OL, Iowa
140. New York Jets: Cole Payton, QB, North Dakota State
