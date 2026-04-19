2026 NFL Mock Draft: Full 7-round mock draft predictions with two big trades

2026 NFL Mock Draft: Complete 6th-round predictions
182. Buffalo Bills (from Jets): Domani Jackson, CB, Alabama
183. Arizona Cardinals: Seth McGowan, RB, Kentucky
184. Tennessee Titans: Robert Spears-Jennings, SAF, Oklahoma
185. Las Vegas Raiders: Tyreak Sapp, EDGE, Florida
186. New York Giants: Drew Shelton, OT, Penn State
187. Washington Commanders: Anez Cooper, OL, Miami
188. Seattle Seahawks (from Browns): Bishop Fitzgerald, DB, USC
189. Cincinnati Bengals: Louis Moore, SAF, Indiana
190. New Orleans Saints: Riley Nowakowski, TE, Indiana
191. New England Patriots (from Chiefs): Albert Regis, DL, Texas A&M
192. New York Giants (from Dolphins): Le’Veon Moss, RB, Texas A&M
193. New York Giants (from Cowboys): Thaddeus Dixon, CB, North Carolina
194. Tennessee Titans (from Ravens through Jets): Aamil Wagner, OT, Notre Dame
195. Tampa Bay Buccaneers: J’Mari Taylor, RB Virginia
196. Minnesota Vikings (from Colts): Jeremiah Wright, OL, Auburn
197. Philadelphia Eagles (from Falcons): Andre Fuller, CB, Toledo
198. New England Patriots (from Vikings): Devon Marshall, CB, North Carolina State
199. Cincinnati Bengals (from Lions): Collin Wright, CB, Stanford
200. Carolina Panthers: Wesley Williams, DL, Duke
201. Green Bay Packers: Carver Willis, OT, Washington
202. New England Patriots (from Steelers): Pat Coogan, OL, Indiana
203. Jacksonville Jaguars (from Eagles through Texans and Eagles): Kendal Daniels, SAF, Oklahoma
204. Los Angeles Chargers: Kendrick Law, WR, Kentucky
205. Detroit Lions (from Jaguars): Kaden Wetjen, WR/RS, Iowa
206. Cleveland Browns (from Bears): Reggie Virgil, WR, Texas Tech
207. Los Angeles Rams (from Texans): Cade Klubnik, QB, Clemson
208. Las Vegas Raiders (from Bills through Jets): Matt Gulbin, OL, Michigan State
209. Washington Commanders (from 49ers): Adam Randall, RB, Clemson
210. Kansas City Chiefs (from Rams): Cameron Ball, DL, Arkansas
211. Baltimore Ravens (from Broncos): Fa’allili Fa’amoe, OT, Wake Forest
212. New England Patriots: Jaydn Ott, RB, Oklahoma
213. Detroit Lions (from Seahawks through Jaguars): Red Murdock, LB, Buffalo
214. Indianapolis Colts: Mikail Kamara, EDGE, Indiana
215. Atlanta Falcons: Micah Pettus, OT, Florida State
216. Pittsburgh Steelers: Josh Cuevas, TE, Alabama
