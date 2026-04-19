2026 NFL Mock Draft: Full 7-round mock draft predictions with two big trades

2026 NFL Mock Draft: Every NFL team's 7-round mock draft haul (listed alphabetically)
Arizona Cardinals
9. Francis Mauigoa, OT, Miami
29. Ty Simpson, QB, Alabama
34. Jacob Rodriguez, LB, Texas Tech
65. Tyler Onyedim, DL, Texas A&M
104. Joshua Josephs, EDGE, Tennessee
109. Deion Burks, WR, Oklahoma
143. Justin Jefferson, LB, Alabama
183. Seth McGowan, RB, Kentucky
217. Bryson Eason, DL, Tennessee
Atlanta Falcons
48. Lee Hunter, DL, Texas Tech
79. Brenen Thompson, WR, Mississippi State
122. Will Lee III, CB, Texas A&M
215. Micah Pettus, OT, Florida State
231. Trey Moore, EDGE, Texas
Baltimore Ravens
14. Kenyon Sadiq, TE, Oregon
45. Keylan Rutledge, OL, Georgia Tech
80. Davison Igbinosun, CB, Ohio State
115. Sam Hecht, OL, Kansas State
154. Tim Keenan III, DL, Alabama
162. Jeff Caldwell, WR, Cincinnati
173. Will Kacmarek, TE, Ohio State
174. Jager Burton, OL, Kentucky
211. Fa’allili Fa’amoe, OT, Wake Forest
250. Jamarion Miller, RB, Alabama
253. Michael Heldman, EDGE, Central Michigan
Buffalo Bills
26. Chase Bisontis, OG, Texas A&M
91. Kaleb Elarms-Orr, LB, TCU
126. Max Llewellyn, EDGE, Iowa
165. Nick Barrett, DL, South Carolina
168. JC Davis, OL, Illinois
182. Domani Jackson, CB, Alabama
220. George Gumbs Jr., EDGE, Florida
Carolina Panthers
19. Dillon Thieneman, SAF, Oregon
51. Eli Stowers, TE, Vanderbilt
83. Markel Bell, OT, Miami
119. Skyler Bell, WR, UConn
158. TJ Hall, CB, Iowa
159. Michael Taaffe, SAF, Texas
200. Wesley Williams, DL, Duke
Chicago Bears
25. Akheem Mesidor, EDGE, Miami
57. AJ Haulcy, SAF, LSU
60. Caleb Banks, DL, Florida
89. Jake Slaughter, C, Florida
129. Ja’Kobi Lane, WR, USC
239. Enrique Cruz Jr., OT, Kansas
241. Max Bredeson, FB, Michigan
Cincinnati Bengals
41. Cashius Howell, EDGE, Texas A&M
72. Travis Burke, OT, Memphis
110. Connor Lew, OL, Auburn
189. Louis Moore, SAF, Indiana
199. Collin Wright, CB, Stanford
221. Eric Gentry, LB, USC
226. Alex Harkey, OT, Oregon
Cleveland Browns
12. Monroe Freeling, OT, Georgia
20. Denzel Boston, WR, Washington
24. Jermod McCoy, CB, Tennessee
70. Kyle Louis, LB/SAF, Pittsburgh
107. Kamari Ramsey, SAF, USC
146. Carson Beck, QB, Miami
149. Nate Boerkircher, TE, Texas A&M
206. Reggie Virgil, WR, Texas Tech
248. Quintayvious Hutchins, EDGE, Boston College
Dallas Cowboys
6. Rueben Bain, EDGE, Miami
39. CJ Allen, LB, Georgia
92. Malik Muhammad, CB, Texas
112. Genesis Smith, SAF, Arizona
152. DeMonte Capehart, DL, Clemson
177. Lorenzo Styles Jr., DB, Ohio State
180. Aiden Fisher, LB, Indiana
218. Cole Wisniewski, SAF, Texas Tech
Denver Broncos
62. Max Klare, TE, Ohio State
108. Harold Perkins, LB, LSU
111. Kaytron Allen, RB, Penn State
170. Landon Robinson, DL, Navy
246. Eli Heidenreich, RB/WR, Navy
256. Karson Sharar, LB, Iowa
257. Zach Durfee, EDGE, Washington
Detroit Lions
17. Kadyn Proctor, OT, Alabama
50. R Mason Thomas, EDGE, Oklahoma
118. Nick Singleton, RB, Penn State
128. Zxavian Harris, DL, Ole Miss
157. Keagen Trost, OL, Missouri
181. Jalen Huskey, CB, Maryland
205. Kaden Wetjen, WR/RS, Iowa
213. Red Murdock, LB, Buffalo
222. CJ Daniels, WR, Miami
Green Bay Packers
52. Gabe Jacas, EDGE, Illinois
84. Daylen Everette, CB, Georgia
120. Kaleb Proctor, DL, SE Louisiana
153. Charles Demmings, CB, Stephen F. Austin
160. Marlin Klein, TE, Michigan
201. Carver Willis, OT, Washington
236. Caleb Douglas, WR, Texas Tech
255. Shadrach Banks, LB, UTSA
Houston Texans
28. Emmanuel Pregnon, OG, Oregon
38. Peter Woods, DL, Clemson
59. Mike Washington Jr., RB, Arkansas
69. Domonique Orange, DL, Iowa State
106. Sam Roush, TE, Stanford
141. Austin Barber, OL, Florida
167. Joe Royer, TE, Cincinnati
243. Tyren Montgomery, WR, John Carroll
Indianapolis Colts
47. Keionte Scott, DB, Miami
78. Chris Brazzell, WR, Tennessee
113. Deontae Lawson, LB, Alabama
156. Drew Allar, QB, Penn State
214. Mikail Kamara, EDGE, Indiana
249. Roman Hemby, RB, Indiana
254. Tristan Leigh, OT, Clemson
Jacksonville Jaguars
56. Gennings Dunker, OL, Iowa
81. Keyshaun Elliott, LB, Arizona State
88. Jaishawn Barham, LB/EDGE, Michigan
100. Justin Joly, TE, North Carolina State
124. Emmett Johnson, RB, Nebraska
164. Jack Kelly, LB, BYU
166. Josh Cameron, WR, Baylor
203. Kendal Daniels, SAF, Oklahoma
233. Cyrus Allen, WR, Cincinnati
240. Toriano Pride, CB, Missouri
245. Jeremiah Williams, EDGE, Texas A&M
Kansas City Chiefs
3. David Bailey, EDGE, Texas Tech
40. D’Angelo Ponds, CB, Indiana
74. Zakee Wheatley, SAF, Penn State
148. Hezekiah Masses, CB, California
169. Jack Endries, TE, Texas
176. Kage Casey, OL, Boise State
210. Cameron Ball, DL, Arkansas
