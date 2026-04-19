2026 NFL Mock Draft: Full 7-round mock draft predictions with two big trades

Las Vegas Raiders
1. Fernando Mendoza, QB, Indiana
36. Kayden McDonald, DL, Ohio State
67. Elijah Sarratt, WR, Indiana
102. Chris McClellan, DL, Missouri
117. Jude Bowry, OL, Boston College
134. Ephesians Prysock, CB, Washington
175. Kaelon Black, RB, Indiana
185. Tyreak Sapp, EDGE, Florida
208. Matt Gulbin, OL, Michigan State
219. Lander Barton, LB, Utah
Los Angeles Chargers
22. Blake Miller, OT, Clemson
55. Keyron Crawford, EDGE, Auburn
86. Darrell Jackson Jr., DL, Florida State
123. Tacario Davis, CB, Washington
204. Kendrick Law, WR, Kentucky
Los Angeles Rams
13. Makai Lemon, WR, USC
61. Treydan Stukes, CB, Arizona
93. Logan Jones, OL, Iowa
207. Cade Klubnik, QB, Clemson
232. Xavian Sorey Jr., LB, Arkansas
251. Avery Smith, CB, Toledo
252. Trey Smack, K, Florida
Miami Dolphins
11. Spencer Fano, OL, Utah
30. KC Concepcion, WR, Texas A&M
43. Brandon Cisse, CB, South Carolina
75. Bud Clark, SAF, TCU
87. Josiah Trotter, LB, Missouri
90. Chris Bell, WR, Louisville
94. Jalen Farmer, OL, Kentucky
130. Anthony Lucas, EDGE, USC
151. Taylen Green, QB, Arkansas
227. Logan Fano, EDGE, Utah
238. Uar Bernard, DL, Nigeria
Minnesota Vikings
18. Emmanuel McNeil-Warren, SAF, Toledo
49. Jadarian Price, RB, Notre Dame
82. Gracen Halton, DL, Oklahoma
97. Zachariah Branch, WR, Georgia
163. Jadon Canady, CB, Oregon
196. Jeremiah Wright, OL, Auburn
234. Mason Reiger, EDGE, Wisconsin
235. Caden Barnett, OL, Wyoming
244. John Michael Gyllenborg, TE, Wyoming
New England Patriots
31. Omar Cooper Jr., WR, Indiana
63. Caleb Tiernan, OT, Northwestern
95. Oscar Delp, TE, Georgia
125. Bryce Boettcher, LB, Oregon
131. Brian Parker, OL, Duke
171. Jakobe Thomas, SAF, Miami
191. Albert Regis, DL, Texas A&M
198. Devon Marshall, CB, North Carolina State
202. Pat Coogan, OL, Indiana
212. Jaydn Ott, RB, Oklahoma
247. Luke Altmeyer, QB, Illinois
New Orleans Saints
8. Carnell Tate, WR, Ohio State
42. Zion Young, EDGE, Missouri
73. Keith Abney II, CB, Arizona State
132. VJ Payne, SAF, Kansas State
136. Taurean York, LB, Texas A&M
150. Zane Durant, DL, Penn State
172. Diego Pounds, OT, Ole Miss
190. Riley Nowakowski, TE, Indiana
New York Giants
5. Jordyn Tyson
10. Caleb Downs, SAF, Ohio State
37. Colton Hood, CB, Tennessee
105. Dametrious Crownover, OT, Texas A&M
145. Kevin Coleman Jr., WR, Missouri
186. Drew Shelton, OT, Penn State
192. Le’Veon Moss, RB, Texas A&M
193. Thaddeus Dixon, CB, North Carolina
New York Jets
2. Arvell Reese, EDGE, Ohio State
16. Keldric Faulk, DL/EDGE, Auburn
33. Avieon Terrell, CB, Clemson
44. Christen Miller, DL, Georgia
103. Ted Hurst, WR, Georgia State
140. Cole Payton, QB, North Dakota State
179. Nadame Tucker, EDGE, Western Michigan
228. Febechi Nwawu, OL, Oklahoma
242. Vincent Anthony Jr., EDGE, Duke
Philadelphia Eagles
23. Max Iheanachor, OT, Arizona State
54. De’Zhaun Stribling, WR, Ole Miss
68. Romello Height, EDGE, Texas Tech
98. Jalon Kilgore, SAF, South Carolina
114. Bryce Lance, WR, North Dakota State
137. Eli Raridon, TE, Notre Dame
178. Parker Brailsford, OL, Alabama
197. Andre Fuller, CB, Toledo
Pittsburgh Steelers
21. Olaivavega Ioane, OL, Penn State
53. Anthony Hill Jr., LB, Texas
76. Garrett Nussmeier, QB, LSU
85. Dani Dennis-Sutton, EDGE, Penn State
99. Chandler Rivers, CB, Duke
121. LT Overton, EDGE, Alabama
135. Trey Zuhn III, OL, Texas A&M
161. Demond Claiborne, RB, Wake Forest
216. Josh Cuevas, TE, Alabama
224. Dalton Johnson, SAF, Arizona
230. Jordan van den Berg, DL, Georgia Tech
237. DeShon Singleton, SAF, Nebraska
San Francisco 49ers
27. Caleb Lomu, OT, Utah
58. Germie Bernard, WR, Alabama
127. Dontay Corleone, DL, Cincinnati
133. Rayshaun Benny, DL, Michigan
138. Michael Trigg, TE, Baylor
139. Beau Stephens, OL, Iowa
Seattle Seahawks
32. Chris Johnson, CB, San Diego State
64. Derrick Moore, EDGE, Michigan
96. Jonah Coleman, RB, Washington
188. Bishop Fitzgerald, DB, USC
Tampa Bay Buccaneers
15. Mansoor Delane, CB, LSU
46. TJ Parker, EDGE, Clemson
77. Malachi Fields, WR, Notre Dame
116. Devin Moore, CB, Florida
155. Isaiah World, OL, Oregon
229. Tanner Koziol, TE, Houston
Tennessee Titans
4. Jeremiyah Love, RB, Notre Dame
35. Malachi Lawrence, EDGE, UCF
66. Jake Golday, LB, Cincinnati
101. Julian Neal, CB, Arkansas
142. Jimmy Rolder, LB, Michigan
144. Billy Schrauth, OL, Notre Dame
184. Robert Spears-Jennings, SAF, Oklahoma
194. Aamil Wagner, OT, Notre Dame
225. Brandon Cleveland, DL, North Carolina State
Washington Commanders
7. Sonny Styles, LB, Ohio State
71. Antonio Williams, WR, Clemson
147. Caden Curry, EDGE, Ohio State
187. Anez Cooper, OL, Miami
209. Adam Randall, RB, Clemson
223. Dallen Bentley, TE, Utah
