2026 NFL Mock Draft: Massive 4-round mock with blockbuster trades

Round 3

65. Arizona Cardinals - Connor Lew, OC, Auburn

66. Tennessee Titans - Emmett Johnson, RB, Nebraska

67. Las Vegas Raiders - Kamari Ramsey, S, USC

68. Philadelphia Eagles - Eli Stowers, TE, Vanderbilt

69. Houston Texans - Darrell Jackson Jr, DT, Florida State

70. Cleveland Browns - Caleb Tiernan, OT, Northwestern

71. Washington Commanders - Sam Hecht, OC, Kansas State

72. Cincinnati Bengals - Devin Moore, CB, Florida

73. New Orleans Saints - Gennings Dunker, OT, Iowa

74. Kansas City Chiefs - Malachi Fields, WR, Notre Dame

75. Miami Dolphins - Michael Trigg, TE, Baylor

76. Pittsburgh Steelers - Domonique Orange, DT, Iowa State

77. Tampa Bay Buccaneers - Deontae Lawson, LB, Alabama

78. Indianapolis Colts - Garrett Nussmeier, QB, LSU

79. Atlanta Falcons - Carson Beck, QB, Miami (FL)

80. Baltimore Ravens - Malik Muhammad, CB, Texas

81. Jacksonville Jaguars - Keylan Rutledge, OG, Georgia Tech

82. Minnesota Vikings - Gracen Halton, DT, Oklahoma

83. Carolina Panthers - Justin Joly, TE, NC State

84. Green Bay Packers - Chandler Rivers, CB, Duke

85. Pittsburgh Steelers - Zakee Wheatley, S, Penn State

86. Los Angeles Chargers - Julian Neal, CB, Arkansas

87. Miami Dolphins - Jonah Coleman, RB, Washington

88. Jacksonville Jaguars - Genesis Smith, S, Arizona

89. Chicago Bears - Dametrious Crownover, OT, Texas A&M

90. Miami Dolphins - Joshua Josephs, EDGE, Tennessee

91. Buffalo Bills - Ja’Kobi Lane, WR, USC

92. San Francisco 49ers - Brenen Thompson, WR, Mississippi State

93. Los Angeles Rams - Will Lee III, CB, Texas A&M

94. Denver Broncos - Kaytron Allen, RB, Penn State

95. New England Patriots - Austin Barber, OT, Florida

96. Seattle Seahawks - Skyler Bell, WR, UConn

97. Minnesota Vikings - Ted Hurts, WR, Georgia State

98. Philadelphia Eagles - Romello Height, EDGE, Texas Tech

99. Pittsburgh Steelers - Treydan Stukes, CB, Arizona

100. Jacksonville Jaguars - Mike Washington Jr, RB, Arkansas

We won’t talk about every pick here, but the two quarterbacks going in back-to-back picks are worth mentioning. Neither Indianapolis nor Atlanta has strong long-term quarterback clarity, so each team taking a swing on a quarterback in Round 3 simply cannot hurt.

Garrett Nussmeier and Carson Beck come off the board here and would be under zero pressure to win a starting job. This is all about betting for the future, and if it doesn’t work out, there isn’t a huge investment into either player.