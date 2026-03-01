2026 NFL Mock Draft: Massive 4-round mock with blockbuster trades

Round 3
65. Arizona Cardinals - Connor Lew, OC, Auburn
66. Tennessee Titans - Emmett Johnson, RB, Nebraska
67. Las Vegas Raiders - Kamari Ramsey, S, USC
68. Philadelphia Eagles - Eli Stowers, TE, Vanderbilt
69. Houston Texans - Darrell Jackson Jr, DT, Florida State
70. Cleveland Browns - Caleb Tiernan, OT, Northwestern
71. Washington Commanders - Sam Hecht, OC, Kansas State
72. Cincinnati Bengals - Devin Moore, CB, Florida
73. New Orleans Saints - Gennings Dunker, OT, Iowa
74. Kansas City Chiefs - Malachi Fields, WR, Notre Dame
75. Miami Dolphins - Michael Trigg, TE, Baylor
76. Pittsburgh Steelers - Domonique Orange, DT, Iowa State
77. Tampa Bay Buccaneers - Deontae Lawson, LB, Alabama
78. Indianapolis Colts - Garrett Nussmeier, QB, LSU
79. Atlanta Falcons - Carson Beck, QB, Miami (FL)
80. Baltimore Ravens - Malik Muhammad, CB, Texas
81. Jacksonville Jaguars - Keylan Rutledge, OG, Georgia Tech
82. Minnesota Vikings - Gracen Halton, DT, Oklahoma
83. Carolina Panthers - Justin Joly, TE, NC State
84. Green Bay Packers - Chandler Rivers, CB, Duke
85. Pittsburgh Steelers - Zakee Wheatley, S, Penn State
86. Los Angeles Chargers - Julian Neal, CB, Arkansas
87. Miami Dolphins - Jonah Coleman, RB, Washington
88. Jacksonville Jaguars - Genesis Smith, S, Arizona
89. Chicago Bears - Dametrious Crownover, OT, Texas A&M
90. Miami Dolphins - Joshua Josephs, EDGE, Tennessee
91. Buffalo Bills - Ja’Kobi Lane, WR, USC
92. San Francisco 49ers - Brenen Thompson, WR, Mississippi State
93. Los Angeles Rams - Will Lee III, CB, Texas A&M
94. Denver Broncos - Kaytron Allen, RB, Penn State
95. New England Patriots - Austin Barber, OT, Florida
96. Seattle Seahawks - Skyler Bell, WR, UConn
97. Minnesota Vikings - Ted Hurts, WR, Georgia State
98. Philadelphia Eagles - Romello Height, EDGE, Texas Tech
99. Pittsburgh Steelers - Treydan Stukes, CB, Arizona
100. Jacksonville Jaguars - Mike Washington Jr, RB, Arkansas
We won’t talk about every pick here, but the two quarterbacks going in back-to-back picks are worth mentioning. Neither Indianapolis nor Atlanta has strong long-term quarterback clarity, so each team taking a swing on a quarterback in Round 3 simply cannot hurt.
Garrett Nussmeier and Carson Beck come off the board here and would be under zero pressure to win a starting job. This is all about betting for the future, and if it doesn’t work out, there isn’t a huge investment into either player.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations