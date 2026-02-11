2026 NFL Offseason: Predicting every major trade approaching free agency

2026 NFL Offseason: Predicting every major trade approaching free agencyLet's get into it!ByLou Scataglia|Share on FacebookShare on XShare on RedditCopy ArticleAdd us on Jan 11, 2026; Philadelphia, PA, USA; Philadelphia Eagles wide receiver A.J. Brown (11) looks on prior to an NFC Wild Card Round game against the San Francisco 49ers at Lincoln Financial Field. Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images | Bill Streicher-Imagn ImagesPrev5 of 5NextLoading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendationsNextHome/NFL