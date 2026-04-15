Latest 3-Round NFL mock draft features crazy trades and shocking selections

With the NFL Draft over a week away, let's look at a brand-new three-round mock draft, which features teams moving up and down the order and others making shocking picks.
ByJared Feinberg|
Indiana Hoosiers quarterback Fernando Mendoza and Miami pass-rusher Rueben Bain Jr.
Indiana Hoosiers quarterback Fernando Mendoza and Miami pass-rusher Rueben Bain Jr. | Kim Klement Neitzel-Imagn Images
Round Two

No. 33) New York Jets — Chris Johnson, cornerback, San Diego State

No. 34) Kansas City Chiefs (via Cardinals) — Denzel Boston, wide receiver, Washington

No. 35) Tennessee Titans — Keldric Faulk, edge rusher, Auburn

No. 36) Las Vegas Raiders — Peter Woods, defensive tackle, Clemson

No. 37) New York Giants — Colton Hood, cornerback, Tennessee

No. 38) Houston Texans — Max Klare, tight end, Ohio State

No. 39) Cleveland Browns — D’Angelo Ponds, cornerback, Indiana

No. 40) Kansas City Chiefs — Kayden McDonald, defensive tackle, Ohio State

No. 41) Cincinnati Bengals — Caleb Banks, defensive tackles, Florida

No. 42) New Orleans Saints — Emmanuel McNeil-Warren, safety, Toledo

No. 43) Miami Dolphins — Chris Bell, wide receiver, Louisville

No. 44) New York Jets — T.J. Parker, edge rusher, Clemson

No. 45) Baltimore Ravens — Christen Miller, defensive tackle, Georgia

No. 46) Tampa Bay Buccaneers — Brandon Cisse, cornerback, South Carolina

No. 47) Indianapolis Colts — Josiah Trotter, linebacker, Missouri

No. 48) Atlanta Falcons — Max Iheanachor, offensive tackle, Arizona State

No. 49) Minnesota Vikings — Gracen Halton, defensive tackle, Oklahoma

No. 50) Detroit Lions — Jonah Coleman, running back, Washington

No. 51) Carolina Panthers — Antonio Williams, wide receiver, Clemson

No. 52) Green Bay Packers — Keith Abney, cornerback, Arizona State

No. 53) Pittsburgh Steelers — Chase Bisontis, guard, Texas A&M

No. 54) Philadelphia Eagles — R Mason Thomas, edge rusher, Oklahoma

No. 55) Los Angeles Chargers — Lee Hunter, defensive tackle, Texas Tech

No. 56) Jacksonville Jaguars — Treydan Stukes, defensive back, Arizona

No. 57) Chicago Bears — Jake Golday, linebacker, Cincinnati

No. 58) San Francisco 49ers — Gabe Jacas, edge rusher, Illinois

No. 59) Houston Texans — Connor Lew, center, Auburn

No. 60) Chicago Bears — A.J. Haulcy, safety, LSU

No. 61) Los Angeles Rams — Anthony Hill Jr., linebacker, Texas

No. 62) Denver Broncos — Germie Bernard, wide receiver, Alabama

No. 63) New England Patriots — Domonique Orange, defensive tackle, Iowa State

No. 64) Seattle Seahawks — Jadarian Price, running back, Notre Dame

