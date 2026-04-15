Latest 3-Round NFL mock draft features crazy trades and shocking selections

3 of 4
Round Two
No. 33) New York Jets — Chris Johnson, cornerback, San Diego State
No. 34) Kansas City Chiefs (via Cardinals) — Denzel Boston, wide receiver, Washington
No. 35) Tennessee Titans — Keldric Faulk, edge rusher, Auburn
No. 36) Las Vegas Raiders — Peter Woods, defensive tackle, Clemson
No. 37) New York Giants — Colton Hood, cornerback, Tennessee
No. 38) Houston Texans — Max Klare, tight end, Ohio State
No. 39) Cleveland Browns — D’Angelo Ponds, cornerback, Indiana
No. 40) Kansas City Chiefs — Kayden McDonald, defensive tackle, Ohio State
No. 41) Cincinnati Bengals — Caleb Banks, defensive tackles, Florida
No. 42) New Orleans Saints — Emmanuel McNeil-Warren, safety, Toledo
No. 43) Miami Dolphins — Chris Bell, wide receiver, Louisville
No. 44) New York Jets — T.J. Parker, edge rusher, Clemson
No. 45) Baltimore Ravens — Christen Miller, defensive tackle, Georgia
No. 46) Tampa Bay Buccaneers — Brandon Cisse, cornerback, South Carolina
No. 47) Indianapolis Colts — Josiah Trotter, linebacker, Missouri
No. 48) Atlanta Falcons — Max Iheanachor, offensive tackle, Arizona State
No. 49) Minnesota Vikings — Gracen Halton, defensive tackle, Oklahoma
No. 50) Detroit Lions — Jonah Coleman, running back, Washington
No. 51) Carolina Panthers — Antonio Williams, wide receiver, Clemson
No. 52) Green Bay Packers — Keith Abney, cornerback, Arizona State
No. 53) Pittsburgh Steelers — Chase Bisontis, guard, Texas A&M
No. 54) Philadelphia Eagles — R Mason Thomas, edge rusher, Oklahoma
No. 55) Los Angeles Chargers — Lee Hunter, defensive tackle, Texas Tech
No. 56) Jacksonville Jaguars — Treydan Stukes, defensive back, Arizona
No. 57) Chicago Bears — Jake Golday, linebacker, Cincinnati
No. 58) San Francisco 49ers — Gabe Jacas, edge rusher, Illinois
No. 59) Houston Texans — Connor Lew, center, Auburn
No. 60) Chicago Bears — A.J. Haulcy, safety, LSU
No. 61) Los Angeles Rams — Anthony Hill Jr., linebacker, Texas
No. 62) Denver Broncos — Germie Bernard, wide receiver, Alabama
No. 63) New England Patriots — Domonique Orange, defensive tackle, Iowa State
No. 64) Seattle Seahawks — Jadarian Price, running back, Notre Dame
