Latest 3-Round NFL mock draft features crazy trades and shocking selections

4 of 4
Round Three
No. 65) Arizona Cardinals — Kamari Ramsey, defensive back, USC
No. 66) Tennessee Titans — Chris Brazzell II, wide receiver, Tennessee
No. 67) Las Vegas Raiders — Keylan Rutledge, guard/center, Georgia Tech
No. 68) Philadelphia Eagles — Ted Hurst, wide receiver, Georgia State
No. 69) Houston Texans — Jalen Farmer, guard, Kentucky
No. 70) Cleveland Browns — Derrick Moore, edge rusher, Michigan
No. 71) Washington Commanders — Dani Dennis-Sutton, edge rusher, Penn State
No. 72) Cincinnati Bengals — Gennings Dunker, offensive lineman, Iowa
No. 73) New Orleans Saints — Skyler Bell, wide receiver, UConn
No. 74) Cleveland Browns (via Chiefs) — Zakee Wheatley, safety, Penn State
No. 75) Miami Dolphins — Genesis Smith, safety, Arizona
No. 76) Pittsburgh Steelers — Garrett Nussmeier, quarterback, LSU
No. 77) Tampa Bay Buccaneers — Kaleb Elarms-Orr, linebacker, TCU
No. 78) Indianapolis Colts — Elijah Surratt, wide receiver, Indiana
No. 79) Atlanta Falcons — Devin Moore, cornerback, Florida
No. 80) Baltimore Ravens — Keionte Scott, cornerback, Miami
No. 81) Jacksonville Jaguars — Billy Schrauth, guard, Notre Dame
No. 82) Los Angeles Rams (via Vikings) — Travis Burke, offensive tackle, Memphis
No. 83) Carolina Panthers — Sam Hecht, center, Kansas State
No. 84) Green Bay Packers — Romello Height, edge rusher, Texas Tech
No. 85) Pittsburgh Steelers — Dametrious Crownover, offensive tackle, Texas A&M
No. 86) Los Angeles Chargers — Will Lee III, cornerback, Texas A&M
No. 87) Miami Dolphins — Sam Roush, tight end, Stanford
No. 88) Jacksonville Jaguars — Darrell Jackson Jr., defensive tackle, Florida State
No. 89) Chicago Bears — Caleb Tiernan, offensive tackle, Northwestern
No. 90) Miami Dolphins — Julian Neal, cornerback, Arkansas
No. 91) Buffalo Bills — Malachi Fields, wide receiver, Notre Dame
No. 92) Dallas Cowboys — Joshua Josephs, edge rusher, Tennessee
No. 93) Los Angeles Rams — Cole Payton, quarterback, North Dakota St.
No. 94) Miami Dolphins — Keagan Trost, guard, Missouri
No. 95) New England Patriots — De’Zhaun Stribling, wide receiver, Ole Miss
No. 96) Seattle Seahawks — Kyle Louis, linebacker/big nickel, Pittsburgh
No. 97) Minnesota Vikings — Bud Clark, safety, TCU
No. 98) Philadelphia Eagles — Davison Igbinosun, cornerback, Ohio State
No. 99) Pittsburgh Steelers — Jalon Kilgore, defensive back, South Carolina
No. 100) Jacksonville Jaguars — Jaishawn Barham, edge rusher, Michigan
Add us as a preferred source on GoogleFollow
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations