2025 NFL Mock Draft: Predicting Rounds 4-7 after dramatic Day 2 picks

Round 7 Predictions

217. Dallas Cowboys - Kalel Mullings, RB, Michigan

218. Atlanta Falcons - Mello Dotson, CB, Kansas

219. New York Giants - Raheim Sanders, RB, South Carolina

220. New England Patriots - Trey Wedig, OT, Indiana

221. Jacksonville Jaguars -Kaimon Rucker, EDGE, North Carolina

222. Las Vegas Raiders - Kobe King, LB, Penn State

223. Kobe Hudson, WR, UCF

224. Miami Dolphins - Drew Kendall, OC, Boston College

225. Arizona Cardinals - Jalin Conyers, TE, Texas Tech

226. Kansas City Chiefs - Patrick Jenkins, DT, Tulane

227. San Francisco 49ers - Dalton Cooper, OT, Oklahoma State

228. Detroit Lions - Elijah Simmons, DT, Tennessee

229. Pittsburgh Steelers - Dante Trader Jr, S, Maryland

230. Detroit Lions - Jackson Hawes, TE, Georgia Tech

231. Miami Dolphins - Zeek Biggers, DT, Georgia Tech

232. Indianapolis Colts - Maxen Hook, S, Toledo

233. Chicago Bears - Jo'Quavious Marks, RB, USC

234. Seattle Seahawks - Antwane Wells Jr, WR, Ole Miss

235. Tampa Bay Buccaneers - Willie Lampkin, OG, North Carolina

236. Jacksonville Jaguars - Phil Mafah, RB, Clemson

237. Green Bay Packers - Brandon Crenshaw-Dixon, OT, Florida

238. New England Patriots - BJ Adams, CB, UCF

239. Dallas Cowboys - Jermari Harris, CB, Iowa

240. Buffalo Bills - Tim Smith, DT, Alabama

241. Houston Texans - Tyler Batty, EDGE, BYU

242. Los Angeles Rams - Collin Oliver, LB, Oklahoma State

243. Baltimore Ravens - Jimmy Horn Jr, WR, Colorado

244. Detroit Lions - Trevor Etienne, RB, Georgia

245. Washington Commanders - Sebastian Castro, S, Iowa

246. New York Giants - Isas Waxter, CB, Villanova

247. Dallas Cowboys - Kyle McCord, QB, Syracuse

248. New Orleans Saints - Kurtis Rourke, QB, Indiana

249. San Francisco 49ers - Elijah Williams, EDGE, Morgan State

250. Green Bay Packers - Daniel Jackson, WR, Minnesota

251. Kansas City Chiefs - Nazir Stackhouse, DT, Georgia

252. San Francisco 49ers - Mac McWilliams, CB, UCF

253. Miami Dolphins - Torricelli Simpkins III, OC, South Carolina

254. New Orleans Saints - Zemaiah Vaughn, CB, Utah

255. Cleveland Browns - Ja'Corey Brooks, WR, Louisville

256. Los Angeles Chargers - Johnny Walker, EDGE, Missouri

257. Kansas City Chiefs - Marques Sigle, S, Kansas State

There you have it, a mock draft hitting on the final day of the 2025 NFL Draft.