2025 NFL Mock Draft: Full seven-round mock draft with shocking picks

2025 NFL Mock Draft: Day 3 Predictions

Round 4

103. Tennessee Titans - Kyle Kennard, EDGE, South Carolina

104. Cleveland Browns - Billy Bowman, S, Oklahoma

105. New York Giants - Joshua Farmer, DT, Florida State

106. New England Patriots - Xavier Restrepo, WR, Miami (FL)

107. Jacksonville Jaguars - Jonas Sanker, S, Virginia

108. Las Vegas Raiders - Savion Williams, WR, TCU

109. Buffalo Bills - CJ West, DT, Indiana

110. New York Jets - Smael Mondon Jr, LB, Georgia

111. Carolina Panthers - Jaylen Reed, S, Penn State

112. New Orleans Saints - Damien Martinez, RB, Miami (FL)

113. San Francisco 49ers - Zy Alexander, CB, LSU

114. Carolina Panthers - Will Howard, QB, Ohio State

115. Arizona Cardinals - Cobee Brytant, CB, Kansas

116. Miami Dolphins - Miles Frazier, OG, LSU

117. Indianapolis Colts - Tyler Baron, EDGE, Miami (FL)

118. Atlanta Falcons - David Walker, EDGE, Central Arkansas

119. Cincinnati Bengals - Ollie Gordon, RB, Oklahoma State

120. Tennessee Titans - Jacob Parrish, CB, Kansas State

121. Tampa Bay Buccaneers - Tai Felton, WR, Maryland

122. Dont’e Thornton, WR, Tennessee

123. Pittsburgh Steelers - Jordan Hancock

124. Green Bay Packers - Logan Brown, OT, Kansas

125. Los Angeles Chargers - Jackson Slater, OG, Sacramento State

126. Jacksonville Jaguars - Chase Lundt, OT, UConn

127. Los Angeles Rams - Pat Bryant, WR, Illinois

128. Washington Commanders - Quincy Riley, CB, Louisville

129. Baltimore Ravens - Dylan Sampson, RB, Tennessee

130. Detroit Lions - Danny Stutsman, LB, Oklahoma

131. New Orleans Saints - Quinn Ewers, QB, Texas

132. Buffalo Bills - RJ Mickens, S, Clemson

133. Kansas City Chiefs - Jamaree Caldwell, DT, Oregon

134. Philadelphia Eagles - Jordan Phillips, DT, Maryland

135. Miami Dolphins - Jack Sawyer, EDGE, Ohio State

136. Baltimore Ravens - Anthony Belton, OC, NC State

137. Seattle Seahawks - Fadil Diggs, EDGE, Syracuse

138. San Francisco 49ers - Jake Briningstool, TE, Clemson

Round 5

139. Minnesota Vikings - Malachi Moore, S, Alabama

140. Teddye Buchanon, LB, California

141. Tennessee Titans - Jalen Travis, OT, Iowa State

142. Jacksonville Jaguars - Sai’vion Jones, EDGE, LSU

143. Las Vegas Raiders - RJ Harvey, RB, UCF

144. New England Patriots - Ajani Cornelius, OT, Oregon

145. New York Jets - Isaac TeSlaa, WR, Arkansas

146. Carolina Panthers - Korie Black, CB, Oklahoma State

147. San Francisco 49ers - Garrett Dellinger, OG, LSU

148. Chicago Bears - Rylie Mills, DT, Notre Dame

149. Dallas Cowboys - Dillon Gabriel, QB, Oregon

150. Miami Dolphins - Devin Neal, RB, Kansas

151. Indianapolis Colts - Riley Leonard, QB, Notre Dame

152. Arizona Cardinals - Luke Kandra, OG, Cincinnati

153. Cincinnati Bengals - JJ Pegues, DT, Ole Miss

154. New York Giants - Que Robinson, EDGE, Alabama

155. Miami Dolphins - Tommi Hill, CB, Nebraska

156. Pittsburgh Steelers - Kyle Monangai, RB, Rutgers

157. Tampa Bay Buccaneers - Seth McLaughlin, OC, Ohio State

158. Los Angeles Chargers - Elijah Roberts, DT, SMU

159. Green Bay Packers - Jaylin Lane, WR, Virginia Tech

160. San Francisco 49ers - Jalen Rivers, OT, Miami (FL)

161. Philadelphia Eagles - Cody Simon, LB, Ohio State

162. New York Jets - Jonah Monheim, OC, USC

163. Carolina Panthers - Nick Nash, WR, San Jose State

164. Philadelphia Eagles - Sebastian Castro, S, Iowa

165. Philadelphia Eagles - Antwaun Powell-Ryland, EDGE, Virginia Tech

166. Houston Texans - Nohl Williams, CB, California

167. Tennessee Titans - Kyle McCord, QB, Syracuse

168. Philadelphia Eagles - Brashard Smith, RB, SMU

169. Buffalo Bills - Jack Kiser, LB, Notre Dame

170. Buffalo Bills - Jake Majors, OC, Texas

171. New England Patriots - Jack Nelson, OT, Wisconsin

172. Seattle Seahawks - Jamon Dumas-Johnson, LB, Kentucky

173. Buffalo Bills - Ty Robinson, DT, Nebraska

174. Dallas Cowboys - Jared Ivey, EDGE, Ole Miss

175. Seattle Seahawks - Kitan Crawford, S, Nevada

176. Baltimore Ravens - Mitchell Evans, TE, Notre Dame

Round 6

177. Buffalo Bills - Zah Frazier, CB, UTSA

178. Tennessee Titans - Jay Higgins, LB, Iowa

179. Cleveland Browns - Clay Webb, OG, Jacksonville State

180. Las Vegas Raiders - Marcus Tate, OG, Clemson

181. Los Angeles Chargers - Hollin Pierce, OT, Rutgers

182. Jacksonville Jaguars - Ricky White, WR, UNLV

183. Baltimore Ravens - Simeon Barrow, DT, Miami (FL)

184. New Orleans Saints - Aeneas Peebles, DT, Virginia Tech

185. Pittsburgh Steelers - Corey Kiner, RB, Cincinnati

186. New York Jets - Jordan James, RB, Oregon

187. Minnesota Vikings - Tim Smith, DT, Alabama

188. Tennessee Titans - Isaiah Bond, WR, Texas

189. Indianapolis Colts - Cam Jackson, DT, Florida

190. Los Angeles Rams - Tonka Hemingway, DT, South Carolina

191. Denver Broncos - Cody Lindenberg, LB, Minnesota

192. Cleveland Browns - Connor Colby, OG, Iowa

193. Cincinnati Bengals - Jah Joyner, EDGE, Minnesota

194. Jacksonville Jaguars - Jabbar Muhammad, CB, Oregon

195. Los Angeles Rams - Jarquez Hunter, RB, Auburn

196. Detroit Lions - Jaydon Blue, RB, Texas

197. Denver Broncos - Tyler Cooper, OG, Minnesota

198. Green Bay Packers - Jeffrey Bassa, LB, Oregon

199. Los Angeles Chargers - Vernon Broughton, DT, Texas

200. Cleveland Browns - Upton Stout, CB, Western Kentucky

201. Los Angeles Rams - Justin Walley, CB, Minnesota

202. Los Angeles Rams - Carson Vinson, OT, Alabama A&M

203. Baltimore Ravens - Joshua Gray, OG, Oregon State

204. Dallas Cowboys - LeQuint Allen, RB, Syracuse

205. Washington Commanders - Luke Lachey, TE, Iowa

206. Buffalo Bills - Hunter Wohler, S, Wisconsin

207. New York Jets - Jaylin Smith, CB, USC

208. Carolina Panthers (via DEN) - Tahj Brooks, RB, Texas Tech

209. Los Angeles Chargers - Kaden Prather, WR, Maryland

210. Baltimore Ravens - Mello Dotson, CB, Kansas

211. Dallas Cowboys - Caleb Ransaw, CB, Tulane

212. Baltimore Ravens - Ty Hamilton, DT, Ohio State

213. Las Vegas Raiders - Tyrion Ingram-Dawkins, DT, Georgia

214. Los Angeles Chargers - Kalel Mullings, RB, Michigan

215. Las Vegas Raiders - Trey Wedig, OT, Indiana

216. Cleveland Browns - Kaimon Rucker, EDGE, North Carolina

Round 7

217. Dallas Cowboys - Kobe King, LB, Penn State

218. Atlanta Falcons - Raheim Sanders, RB, South Carolina

219. New York Giants - Kobe Hudson, WR, UCF

220. New England Patriots - Jalin Conyers, TE, Texas Tech

221. Jacksonville Jaguars - Jacob Gideon, OC, Western Michigan

222. Las Vegas Raiders - Kurtis Rourke, QB, Indiana

223. Seattle Seahawks - Phil Mafah, RB, Clemson

224. Miami Dolphins - Jackson Hawes, TE, Georgia Tech

225. Arizona Cardinals - Thomas Fidone, TE, Nebraska

226. Kansas City Chiefs - Maxen Hook, S, Toledo

227. San Francisco 49ers - Patrick Jenkins, DT, Tulane

228. Detroit Lions - Dalton Cooper, OT, Oklahoma State

229. Pittsburgh Steelers - Tyler Batty, EDGE, BYU

230. Carolina Panthers - Willie Lampkin, OG, North Carolina

231. Miami Dolphins - BJ Adams, CB, UCF

232. Indianapolis Colts - Jo’Quavious Marks, RB, USC

233. Chicago Bears - Dante Trader Jr, S, Maryland

234. Seattle Seahawks - Howard Cross III, DT, Notre Dame

235. Tampa Bay Buccaneers - Antwane Wells Jr, WR, Ole Miss

236. Houston Texans Collin Oliver, LB, Oklahoma State

237. Green Bay Packers - Elijah Williams, EDGE, Michigan State

238. New England Patriots - Brandon Crenshaw-Dickson, OT, Florida

239. Dallas Cowboys - Jimmy Horn Jr, WR, Colorado

240. Chicago Bears - Trevor Etienne, RB, Georgia

241. Houston Texans - Jermari Harris, CB, Iowa

242. Atlanta Falcons - Isas Waxter, CB, Villanova

243. Baltimore Ravens - Johnny Walker, EDGE, Missouri

244. Detroit Lions - Nazir Stackhouse, DT, Georgia

245. Washington Commanders - Mac McWilliams, CB, UCF

246. New York Giants - Xavier Truss, OG, Georgia

247. Dallas Cowboys - Nick Martin, LB, Oklahoma State

248. New Orleans Saints - Craig Woodson, S, California

249. San Francisco 49ers - Shilo Sanders, S, Colorado

250. Green Bay Packers - Rayuan Lane III, S, Navy

251. Kansas City Chiefs - Torricelli Simpkins III, OC, South Carolina

252. San Francisco 49ers - Ja’Corey Brooks, WR, Louisville

253. Miami Dolphins - Jacory Croskey-Merritt, RB, Arizona

254. New Orleans Saints - LaJohntay Wester, WR, Colorado

255. Cleveland Browns - Jason Marshall Jr, CB, Florida

256. Los Angeles Chargers - Glendon Miller, S, Maryland

257. Kansas City Chiefs - Jared Harrison-Hunte, DT, SMU

There you have it, a seven-round 2025 NFL mock draft. How did your team do? Did they get a good enough haul to help them take the next step?