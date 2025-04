2025 NFL Draft: Complete listing of every single draft pick

Round 7

217. Dallas Cowboys - Jay Tola, DT, UCLA

218. Atlanta Falcons - Jack Nelson, OT, Wisconsin

219. New York Giants - Thomas Fidone II, TE, Nebraska

220. New England Patriots - Marcus Bryant, OT, Missouri

221. Jacksonville Jaguars - Jonah Monheim, OC, USC

222. Las Vegas Raiders - Cody Lindenberg, LB, Minnesota

223. Seattle Seahawks - Damien Martinez, RB, Miami (FL)

224. Houston Texans - Kyonte Hamilton, DT, Rutgers

225. Arizona Cardinals - Kitan Crawford, S, Nevada

226. Pittsburgh Steelers - Carson Bruener, LB, Washington

227. San Francisco 49ers - Kurtis Rourke, QB, Indiana

228. Kansas City Chiefs - Brashard Smith, RB, SMU

229. Pittsburgh Steelers - Donte Kent, CB, Central Michigan

230. Detroit Lions - Dan Jackson, S, Florida

231. Miami Dolphins - Quinn Ewers, QB, Texas

232. Indianapolis Colts - Hunter Wohler, LB, Wisconsin

233. Chicago Bears - Kyle Monangai, RB, Rutgers

234. Seattle Seahawks - Mason Richman, OT, Iowa

235. Tampa Bay Buccaneers - Tez Johnson, WR, Oregon

236. Jacksonville Jaguars - LeQuint Allen, RB, Syracuse

237. Green Bay Packers - Micah Robinson, CB, Tulane

238. Seattle Seahawks - Ricky White III, WR, UNLV

239. Dallas Cowboys - Phil Mafah, RB, Clemson

240. Buffalo Bills - Kaden Prather, WR, Maryland

241. Denver Broncos - Caleb Lohner, TE, Utah

242. Los Angeles Rams - Konata Mumpfield, WR, Pittsburgh

243. Baltimore Ravens - Garrett Dellinger, OG, LSU

244. Detroit Lions - Dominic Lovett, WR, Georgia

245. Washington Commanders - Jacory Croskey-Merritt, RB, Arizona

246. New York Giants - Korie Black, CB, Oklahoma State

247. Dallas Cowboys - Tommy Akingbesote, DT, Maryland

248. New Orleans Saints - Molokai Matavao, TE, UCLA

249. San Francisco 49ers - Connor Colby, OG, Iowa

250. Green Bay Packers - John Williams, OL, Cincinnati

251. New England Patriots - Julian Ashby, LS, Vanderbilt

252. San Francisco 49ers - Junior Bergen, WR, Montana

253. Miami Dolphins - Zeek Biggers, DT, Georgia Tech

254. New Orleans Saints - Fadil Diggs, EDGE, Syracuse

255. Houston Texans - Luke Lachey, TE, Iowa

256. Los Angeles Chargers - Trikweze Bridges, CB, Florida

257. New England Patriots - Kobee Minor, DB, Memphis

